Kulturfestival in Mönchengladbach : Aus „Nachtaktiv“ wird „Die Pulsive“

Das Theaterstück „Kurzhaarschnitt – Rossini für Eilige“ wurde während der Kulturnacht 2016 im Museum Abteiberg aufgeführt. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Nach einem halben Jahr voller Ideen hat die stadtgrößte Veranstaltung der freien Szene einen neuen Namen. Auch das Datum für die ehemalige Kulturnacht steht jetzt fest.

Die freie Szene ist nicht so leicht zu greifen. Wie viele freie Künstler gibt es eigentlich in Mönchengladbach? Wer gehört dazu und wer nicht? Sie ist dynamisch, verändert sich ständig und definiert sich neu. Das soll der neue Name der ehemaligen Kulturnacht zum Ausdruck bringen: „Die Pulsive“ heißt die Veranstaltung, die am 3. September stattfinden wird. Eine Wortneuschöpfung, „die den Charakter der freien Szene in einem Wort beschreibt. Sie hat ein Herz, einen Puls“, so Kulturbüroleiterin Agnes Jaraczewski.

Nicht nur Name und Ästhetik sind neu, auch Standort und Programm unterscheiden sich von der Veranstaltung, die vor 16 Jahren zum ersten Mal an den Start ging. Statt wie gewohnt an verschiedenen Standpunkten in der Stadt, findet „Die Pulsive“ ausschließlich in Rheydt statt. „Das wird auch für die Besucher sehr praktisch sein, weil die Programmpunkte näher beieinander sind“, sagt Jaraczewski. Außerdem eigne sich der Stadtteil mit seinen außergewöhnlichen Gebäuden und Leerständen, die mit Kunst und Kultur befüllt werden können, ideal. So öffnet zum Beispiel das ehemalige Karstadt-Erdgeschoss seine Türen, in der Ringpassage wird eine moderne Galerie mit Performances eingerichtet. Und auch eine stillgelegte Kneipe wird zu einem Ort der Kunst.

Auch Kunst wird, wie während der Kulturnacht 2014, eine Rolle spielen. Foto: Sascha und Matthias Stawinski

Einen weiteren Vorteil hat Rheydt: Das Theater befindet sich dort. Das Gebäude wird am 3. September in einem „Takeover“ von der freien Szene übernommen. Das Haus und die Theater-Bar stehen den Besuchern den ganzen Abend offen. „Das Theater als klassischer Ort der institutionellen Kultur wird an diesem Tag neu interpretiert“, so die Leiterin des Kulturbüros. Dort wird es unter anderem Performances und andere unvorhersehbare Aktionen geben.

Neben dem Kulturprogramm sind Mitmachaktionen geplant. Auch das gehört zur Philosophie der ehemaligen Kulturnacht: „Die Besucher sollen selber Teil des Ereignisses werden“. Beispielsweise in Streetart-, Upcycling-, und Stadterkundungs-Workshops. Außerdem werden Debatten über Teilhabe, Nachhaltigkeit und Cancel Culture („Ausgrenzungskultur“) in verschiedenen Formaten wie Lesungen, Fotoausstellungen und Plakataktionen aufgegriffen. In dem Seminar „Postmigrantische Perspektiven“ des Studiengangs Kulturpädadogogik der Hochschule Niederrhein können sich Besucher mit dem Thema auseinandersetzen. Über 30 Programmpunkte sind geplant – darunter Theater, Konzerte, Performances, Diskurse, Tanz und Lesungen.

Eine Konzertaufführung während der Kulturnacht 2014. Auch in diesem Jahr wird es Konzerte geben. Foto: Sascha und Matthias Stawinski

Wie die Pulsive in den kommenden Jahren aussehen wird, steht noch nicht fest. Möglich sei ein jährlicher Wechsel zwischen der Gladbacher Innenstadt und Rheydt. Festgelegt haben sich die Organisatoren allerdings noch nicht, stattdessen werde erst einmal ausprobiert, was 2022 gut laufe und was nicht. „Doch schon jetzt ist klar: es wird großartig!“, sagt Jaraczweski.