Ausstellung in Mönchengladbach Augenblicke mit und von Martin Müllner

Circa 8.000 Bilder umfasst die Serie, schwerpunktmäßig zum Thema Porträt in den Augen eines anderen. Die Auswahl hier konzentriert sich auf Landschaft und Architektur. In vergrößerten Pupillen leuchtet zum Beispiel der Berliner Dom. „Nichts ist hinzugefügt, nichts retuschiert“, sagt Müllner, seit 22 Jahren Fotograf. Ergänzend zur Profession des Werbefotografen mag er auf die freie, kreative Arbeit nicht verzichten. Gerade das nicht Perfekte habe einen besonderen Charakter, sagt Müllner. In Mönchengladbach aufgewachsen, fühlt er sich der Stadt verbunden. Als Kussjäger auf der Suche nach „knutschenden Menschen“ wurde er zum Beispiel im Weihnachtsdorf am Alten Markt fündig. Sparsam erzählend wirken Schwarz-weiß-Bilder von Mönchengladbach im Regen. Ebenso gibt es Impressionen aus Chile, Prag, der Normandie zum Beispiel. Faszinierend ist der wandelbare Ausdruck der Serie „Colourful“. Die Detailaufnahme einer Seifenblase etwa gewinnt abhängig vom Licht an plastischer Wirkung und Intensität.