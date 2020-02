Museum Abteiberg in Mönchengladbach : Land fördert neue Cross-Over-Ausbildung im Kunstmuseum

Museumsdirektorin Susanne Titz und Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei der Auftaktveranstaltung zum neuen Förderprogramm. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen gab im Museum Abteiberg das Startsignal für ein neues Forschungsvolontariat in Kunstmuseen in NRW. 17 junge Wissenschaftler können damit ihre Ausbildung in einem Kunstmuseum absolvieren.

Wenn Kunst und Wissenschaft gemeinsame Sache machen, ergibt das nicht unbedingt eine krachende Schlagzeile. Aber es schafft die Grundlage für nachhaltige Arbeit. NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) gab am Dienstagabend im Museum Abteiberg das Startsignal für ein solches Projekt: das Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW. Es fördert 17 junge Wissenschaftler, die ab März und Juli in 17 Museen in NRW – darunter Duisburg, Krefeld, Kleve, Mönchengladbach und Xanten – die Ärmel aufkrempeln und sich der Erforschung und Sichtung eines bestimmten Themas widmen.