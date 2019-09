Neue Kochreihe in Mönchengladbach : Wie die Raute ins Schwarzbrot kommt

In einer neuen Reihe zeigen sich Theaterleute von ungewohnter Seite: beim Kochen. Zum Start plauderten Generalintendant Michael Grosse und Stadionsprecher Torsten Knippertz beim Schnippeln und Rühren.

Dieses Behagen gibt die Würze zur neuen Reihe „Aufgetischt“ im Theater im Gründungshaus (TiG). In Kooperation mit dem Theater entstand die Idee zur Reihe „Aufgetischt“. Denn wenn Köche ganze Hallen füllen, dürfen sich auch mal Küchen-Laien vor Publikum präsentieren. So bereiten Künstler für ihr Publikum einen Imbiss zu und plaudern nebenbei eine Menge Geschichten aus. Zum Auftakt punktete das ungleiche Duo Grosse / Knippi mit Witz und guter Laune – Grosse als Stratege mit Hang zur Ordnung und Knippi als Heißsporn im Umgang mit Löffel und Mixer.

Lena Sapper moderierte den Abend und ergänzte die Zutatenliste um Zusatzherausforderungen, wie etwa spontane Rollenspiele. Schon ganz am Anfang des Abends stand das Geständnis, dass sich aus diesem Trio keiner am Herd so richtig heimisch fühle. Das musste auch keiner, denn ein Herd war nicht vorhanden, und so konnte entgegen Knippis eigens vorbereiteter Liedzeile auch nichts anbrennen. Für die Hauptspeise mussten Rauten aus Schwarzbrotscheiben geschnitten, mit Käsecreme, Blättern von Rucola-Salat sowie Splittern von Parmesan belegt werden.

Grosse verriet, ein Fußballfan zu sein und beim Stadionbesuch Entspannung zu finden. Er stamme aus einer Theaterfamilie, habe aber zunächst Chemie studieren wollen. Erst mit einem Studienplatz „in der Tasche“ folgte er aber doch den Spuren des Vaters, eines bekannten Darstellers in der ehemaligen DDR. Zweimal sei er als Schauspieler abgelehnt worden und habe seinen Weg über die Regie gefunden und das Schauspielfach nebenher erlernt, so Grosse. „Der Intendant ist Chef eines Betriebs. Er muss delegieren, vertrauen und kommunizieren können. Zwischen Mönchengladbach und Krefeld klappt das sehr gut“, erzählte der Generalintendant. Angesichts der Plaudereien mahnte ab und an eine strenge Stimme aus dem Off, die Zubereitung voranzutreiben. Am Ende gab es tatsächlich kleine Kostproben, und die mundeten sogar.