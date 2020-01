Kultur in Mönchengladbach : Stimmgewaltiger Tribut an Aretha Franklin

Stimmgewaltiger Tribut an Aretha Franklin

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Party im Kunstwerk Wickrath: Mit drei ausdrucksstarken Solistinnen feierten die Zuschauer die Soul-Ikone Aretha Franklin.

(b-r) Lange hielt es die gut 300 Gäste nicht auf ihren Sitzen im Kunstwerk. Es bedurfte nur einer kurzen Aufforderung von Moderator Ron Williams und die Menschen sprangen auf, tanzten, hüpften, sangen. Bei der Wintermusik – organisiert durch Voila-Konzerte – war am Wochenende die Show „Respect – A tribute to Aretha Franklin“ zu Gast im Mönchengladbacher Kunstwerk.

Darnita Rogers, Noreda Graves, Janine Dean, April Cook und Tiffany Stella Kemp wechselten sich in ihren Soli mit bekannten und weniger bekannten Songs der Soul-Ikone ab – unterstützt drei Backgroundsängerinnen und einer achtköpfigen Band. Die Performance der Sängerinnen kann man nicht anders als stimmgewaltig und mitreißend beschreiben. Knapp 30 Songs standen auf dem Programm, anmoderiert von Ron Williams, der nicht nur Franklins Leben beschrieb, sondern auch die Stimmung anheizte. Auf die Frage „Are you ready to party?“ kam ein einhelliges Ja.