Königshaus in Mönchengladbach Kunst ist bei Königs Familiensache

Philipp Königs fragt sich oft: „Wo hört ‚Design‘ auf, und wo fängt ,Kunst’ an?“ Er sagt, er bewege sich zwischen den Disziplinen, und oft seien die Übergänge fließend. Aufgewachsen als Sohn von Annette Kremer-Königs und Peter-Maria Königs, die Gründer der Königs Werbeagentur und des Königs Ateliers, ist er von Kindesbeinen an mit „beiden Welten“ in vielfältiger Form konfrontiert worden. Die Auseinandersetzung mit Design und Kunst hat sein Leben geprägt. Er ist studierter Diplom-Designer, wie seine Eltern, und als erster Vorsitzender des Vereins Mischpoke in der Gladbacher Kunstszene aktiv. Damit tritt er in die Fußstapfen seiner Mutter, die Mitgründerin des Kunstvereins MMIII ist.