Ausstellung in Mönchengladbach : Das Wasser als Refugium

Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Im Café Bisquit des BIS-Zentrums zeigt Künstlerin Anna E. Link alte und neue Bilder über ihr liebstes Element: das Wasser. Die Bilder lösen zugleich Geborgenheit und Bedrohlichkeit aus.

Das Wasser ist Anna E. Links Lebenselixier. Hier taucht sie ab aus der lauten, vollen Welt der Realität, hier trifft sie lebenswichtige Entscheidungen. Nur folgerichtig also, dass die Künstlerin aus Mönchengladbach diese Welt zum Thema ihrer Malerei macht. Bis zum 10. Januar zeigt sie eine kleine Auswahl ihrer unter dem Motto „Micro-Refugien“ zusammengefassten Bilder. Die ältesten sind aus 2017, das Neueste gerade eben fertiggestellt.

Das Publikum kennt die Künstlerin als Teil des Fotografenduos Link&Kress, doch hat sich Link bereits während ihres Studiums mit Malerei und Grafik befasst. Das Malen begleitet sie und ihr künstlerisches Leben also schon lange. Nun war der Zeitpunkt gekommen, so Link, mit den gemalten Unterwasserbildern an die Öffentlichkeit zu gehen.