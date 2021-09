Klassik in Mönchengladbach : Dialog mit Flöte und Bandoneon

Klassik in Mönchengladbach

Kammerkonzert in der Kirche Wickrathberg. Foto: Angela van den Hoogen

Mönchengladbach Anette Maiburg, die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals, und der Argentinier Marcello Nisinman, kamen in Wickrathberg zu einem spannungsvollen Konzert zusammen. So gestalteten die Virtuosen die „Diálogos de amor“.

Seit Jahren ist das Kammerkonzert in der einzigartigen Rokoko-Kirche Wickrathberg ein besonderer Anziehungspunkt innerhalb des Niederrhein Musikfestivals – entsprechend groß war auch diesmal der Publikumszuspruch.

„Diálogos de amor“ – Liebesgespräche“ versprachen Querflötistin Anette Maiburg, die künstlerische Leiterin des Festival, und der Argentinier Marcello Nisinman, einer der führenden, international renommierten Bandoneon-Solisten. Der in Basel auch als Komponist wirkende Künstler hatte alle Duo-Kompositionen des Programms für die außergewöhnliche Besetzung bearbeitet.

Beide Interpreten zeichnen sich durch eine staunenswerte Beherrschung ihrer Instrumente aus – was sie jeweils in einem virtuosen Solowerk demonstrierten –, durch hohe Musikalität und der Freude an makellos gelungenem Duettieren.