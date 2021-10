Neue FSJler : Ein Jahr am Theater

Ein Jahr am Theater

Mönchengladbach Zur neuen Spielzeit gibt es am Theater Krefeld und Mönchengladbach vier neue FSJler. Was sie dort machen und wie sie die Zeit nutzen wollen.

Mönchengladbach Seit einigen Jahren dürfen junge Freiwillige hinter die Kulissen des Theaters schauen: Theaterpädagogik, Fotografie, Dramaturgie und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören zu den Bereichen, in denen sich Freiwilligen engagieren dürfen.

Zur aktuellen Spielzeit begrüßt das Theater vier neue FSJler: Celina Debeur absolviert ihr freiwilliges soziales Jahr im Bereich Schauspieldramaturgie. Studieren während Corona kam für sie nicht in Frage. Als sie auf eine Anzeige für ein FSJ am Theater stieß, war ihr klar, dass sie ich in der Zeit orientieren möchte. Celina ist bei fremdsprachigen Inszenierungen für die deutschen Übertitel verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Requisiten bereitstehen.