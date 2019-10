Lesung in St. Michael Holt : Albert Damblon hat ein Buch über den Tod geschrieben

Lesung in St. Michael Holt

Albert Damblon las in der Kirche St. Michael Holt aus seinem neuen Buch. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Albert Damblon hat als Geistlicher viele Menschen beim Sterbeprozess begleitet und ihnen und ihren Angehörigen Trost gespendet. Doch er persönlich setzt sich nicht gerne mit dem Tod auseinander, schiebt es immer wieder vor sich her.

„Formulare, wie die Patientenverfügung, füllt er mit Bleistift aus“, sagt Bestatterin Katrin Fließer-Elfroth, die in St. Michael Holt in das neue Buch von Albert Damblon „Dem Tod entgegenbalancieren“ einführt. Begleitet wird sie dabei von Jutta Kuhlen-Bauer, die mit ihrem Akkordeon musikalische Akzente setzt. Der Wendepunkt kommt, als Damblon an einem Juniabend eine Anleitung zur Sterbebegleitung für Ärzte liest.