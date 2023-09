Aktion in Mönchengladbach Zum Tag für „Gute Arbeit“ per Ball abstimmen

Das Bündnis ist am Aktionstag von 11 bis 14 Uhr an der Ecke Albertus-/Hindenburgstraße präsent. Zwischen den Info-Ständen wird ein Netz ausgelegt, an dessen Ecken Kisten stehen, auf denen je eine Forderung für bessere Arbeit steht: Bezahlung und Wertschätzung, Arbeitsklima und Mitbestimmung, Gesundheit und Arbeitsbedingungen oder Arbeitszeit und unbefristete Verträge. Per Ball können Besucher abstimmen, was ihnen besonders wichtig. Die Aktion werde ausgewertet und diene als Grundlage für die weitere Arbeit, sagt Fels.