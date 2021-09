Kultur in Mönchengladbach : Poetisches Zirkeltraining in der Altstadt

Poetisches Zirkeltraining in der Altstadt

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wo schlägt das Herz der Stadt? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, performten vier Künstler in Schaufenstern bei der „Hausiererey“ auf der Waldhausener Straße. So war das neue Kunst-Format.

Rasenmäherroboter, die sich ins gesellschaftliche Leben integrieren – darum ging es im Art-Casino in der Performance von Jutta Profijt beim poetischen Zirkeltraining auf der Waldhausener Straße. In ihrer Geschichte vereinten sich die Roboter aus dem Borussia-Park und brachen aus. Die Künstlerin jonglierte zwischen Utopie und Distopie, zwischen amüsanten Bildern und nachdenklich stimmenden Passagen in einer zunehmend technologisierten Gesellschaft.