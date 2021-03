Diskussion in Mönchengladbach : Altstadtakteure treffen Träger der Kulturküche

Mönchengladbach Nach einem Personalwechsel bei der gemeinnützigen GmbH Intres und den daraus folgenden Spekulationen um den Fortbestand der Kulturküche, haben sich Akteure der Altstadt mit dem Vorstand des Reha-Vereins getroffen. Die Stadt Mönchengladbach informierte jetzt über das Ergebnis des Treffens.

(RP) Vertreter der Altstadtszene haben sich in der vergangenen Woche mit der Geschäftsführung des Reha-Vereins in einer Videokonferenz virtuell getroffen, um über die Zukunft der Kulturküche zu reden. Das teilte die Stadt Mönchengladbach mit. Nachdem es jüngst Irritationen um einen Personalwechsel in der Kulturküche und deshalb auch Sorgen um den Fortbestand der Institution an der Waldhausener Straße gegeben hatte, wurde aus der Politik die Initiative ergriffen, um zu dem Thema schnellstmöglich miteinander zu reden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.