Mai 2020 : The Lords verabschieden sich

Sie wollen es ein letztes Mal wissen: Die Lords machen auf ihrer Abschiedstour in der Stadt Station. Foto: Holger Kasnitz

Im Mai 2020 gastiert die angeblich dienstälteste Rockband der Welt noch einmal in Mönchengladbach.

Vor wenigen Wochen starteten die Lords im 60. Jahre der Bandgeschichte ihre große Abschieds-Tour. Früher Höhepunkt war ein gefeierter Auftritt in der Stadthalle Hitzacker vor knapp 1000 begeisterten Besuchern. Geplantes Ende: Winter 2020. Kurz vor Tourbeginn schmiss Gründungsmitglied und einstiger Wahl-Mönchengladbacher Bernd Zamulo (72, Bass, Gesang), aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch. Der aus Mönchengladbach stammende Jupp Bauer (Gitarre, ex-The Ands) ist genau wie Bandleader Leo Lietz weiter mit von der Partie.

Die Lords bezeichnen sich selbst als „dienstälteste Rockband der Welt“. Zwischen 1965 und 1969 fanden sich zwölf ihrer 30 Single-Veröffentlichungen in den deutschen Charts wieder. Gegründet wurde die Band 1959 in Berlin als Skiffle Lords. Seit ihrem Sieg bei der bundesweiten Endausscheidung im Star-Club Hamburg (September 1964) führen sie den Titel „Deutschlands Beatband Nr. 1“. Ihr größter Hit war der Klassiker „Gloryland“ (1967, Platz 5). Allerdings: Die Kracher „Poor Boy“ (1966, Platz 12) und „Shakin´all over“ (1965, Platz 11) fehlen bis heute in keiner Live-Show. In der Folge gingen die Musiker mit Rockgrößen wie den Who und den Kinks auf Tour und spielten 1967 gar als Hauptband im Warschauer Legia-Stadion vor 25.000 begeisterten Fans. Im Mai 2020 gastieren The Lords auch in Mönchengladbach.

Immerhin bis zum 25. März 2020 müssen sich auch die Fans von Sängerin Jutta Koch gedulden, wenn sie in Düsseldorf (Bürgerhaus Salzmannsbau) das Konzert „Beziehungskisten“ erleben wollen. Der Termin ist Ersatz für die vor wenigen Tagen wegen der überaus großen Hitze ausgefallene Show. Mit Pianist und Ehemann Uwe Koch als Begleiter, verspricht die Entertainerin aus Mönchengladbach mit dem großen Herz für Jazz und beinahe fünfzig Jahren Bühnenerfahrung den Besuchern schon jetzt „besonders freche Songs aus eigener Feder“. Gleichzeitig wünscht sich die Liedermacherin fürs Düsseldorfer Konzert „Männer mit Selbstbewusstsein und Toleranz“ als Begleiter der weiblichen Fans. „Gerne auch aus Gladbach und Umgebung“.

Wieder einmal lädt „Yes We Jam!“-Macher René Pütz zum Besuch im Sparkassen-Park ein. „Summer special“ heißt der alljährliche Höhepunkt der bestens eingeführten Impro Live Konzertreihe. Open Air, direkt in greifbarer Reihe der Künstler und als besonderes Schmankerl: die große Bühne als Eventlocation, auf der vor wenigen Tagen noch Welt-Star Sting triumphierte. Dazu liest sich das Line-Up vielversprechend. Neben Organisator Pütz (Bass, Gesang) diesmal dabei: Gitarren-As Dennis Hormes (u.a. FUN), Alfonso Garrido (Percussion), Roman Babik (Tasteninstrumente) und Andy Pilger (Schlagzeug). Spielt das Wetter mit, dürfte es am Montag, 15. Juli ab 19.30 Uhr wahrlich einen großartigen Kontrapunkt zu den gefeierten Club-Konzerten geben. Tickets gibt es für 15 Euro; nur Abendkasse.