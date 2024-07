Konzert in Mönchengladbach Abschied vom Klarton-Duo beim Rheydter Musiksommer

Der Sommer sei nun endlich wirklich eingekehrt, befand ein bestens aufgelegter Pascal Salzmann – glücklich, dass beim zweiten Abend des Rheydter Musiksommers nun auch die jahreszeitliche Etikettierung stimmte. Und doch lag ein wenig Wehmut über dem Kästner-Abend mit dem Duo Klarton, wie es nun einmal bei Abschieden so ist. „Die beiden aus Berlin sind ein letztes Mal in Rheydt, weil sie in diesem Jahr ihre langjährige Bühnenlaufbahn beenden“, sagte Kantor Salzmann in der gut besuchten Evangelischen Hauptkirche.