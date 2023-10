Theater in Mönchengladbach Absage von Stolz und Vorurteil

Die für heute, 20. Oktober, um 19.30 Uhr und für Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr geplanten Vorstellungen des Schauspiels „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ müssen aufgrund einer Erkrankung im Ensemble abgesagt werden. Das teilte das Theater mit. Wer bereits für eine der beiden Vorstellungen ein Ticket erworben hat, kann dieses an der Theaterkasse in eine andere Vorstellung tauschen. „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ wird im Theater Mönchengladbach an folgenden Terminen aufgeführt am 27. Oktober, 22. und 24. November und am 28. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Kontakt Theaterkasse Mönchengladbach: 02166/6151-100 oder theaterkasse-mg@theater-kr-mg.de.