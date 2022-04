Sinfoniekonzert in Mönchengladbach : Zwischen Lebensfreude und tiefem Schmerz

Geigerin Alena Baeva in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Beim 5. Sinfoniekonzert der Niederrheinischen Sinfoniker wurde es düster, hell, freudig und schmerzlich. Vor allem Gaststar Alena Baeva berührte mit ihrem Spiel.

Mit großem Applaus wurde die Solistin des Abends, Alena Baeva, begrüßt, hatte sie doch bei ihrem Debüt am Niederrhein im Jahre 2019 bereits mit dem Violinkonzert von Antonin Dvorak begeistert. Diesmal brachte die 1985 in Kasachstan geborene, inzwischen weltweit konzertierende Geigerin ein nicht minder kompliziertes, aber ebenso klangvolles Werk mit – das Violinkonzert A-Dur op. 8, das der polnische Komponist Mieczyslaw Karlowicz im Jahre 1902 schrieb.

Kütson, der mit viel Körpereinsatz stets motivierend und sehr genau agierte, freute sich sichtlich über homogene Streicher – allen voran die Celli – strahlendes Blech, untadelige Hornpassagen und passgenaues Schlagwerk. Nicht vergessen seien die trefflichen Holzbläser – Klarinettist Olaf Scholz durfte in seinen erlesenen Soli sogar an die Tschaikowsky-Oper „Eugen Onegin“ erinnern. Am Schluss waren nur noch die Celli mehr und mehr ersterbend zu vernehmen – so als wenn ein Mensch sein Leben aushaucht. Danach war es glücklicherweise noch eine Weile still in der gut besuchten Halle, bis von Bravi durchsetzter Beifall allen Akteuren dankte.