Konzerte in Mönchengladbach Bands und Chöre sind bei 32. Wickrather Musikwoche in Aktion

Ihnen folgt am Dienstag, 25. April, um 18 Uhr das Trio Varié. So vielfältig wie der Name „Varié“ andeutet, ist auch das Programm. Mit ihrer Musik streifen die drei Musiker Peter Fett (Bratsche, Klarinette, Saxofone), Maren Winkelmann (Violine, Fagott) und Gabriele Froitzheim (Klavier) nicht nur Städte wie Neapel, Berlin und New York, sondern auch verschieden Stilrichtungen von Salon- und Unterhaltungsmusik bis hin zu Musical und Filmtiteln.