3. Sinfoniekonzert : Carolina Eyck spielt unsichtbare Musik

Mönchengladbach Es ist das einzige Instrument der Welt, das man spielen kann, ohne es zu berühren: das Theremin. Beim 3. Sinfoniekonzert stellte Carolina Eyck die futuristischen Klänge mit Werken von Kalevi Aho und Jean Sibelius vor.

Das Konzert des 1949 geborenen finnischen Komponisten Kalevi Aho entführt in den hohen Norden, beschreibt die acht Jahreszeiten, in die die samischen Ureinwohner nördlich des Polarkreises den Jahreslauf teilen. Eisige, weihnachtsdunkle, aber auch glühend herbstfarbene, von Mitternachtssonne durchflutete Klänge erfüllen den Konzertsaal, in dem die Niederrheinischen Sinfoniker in schmaler Besetzung den Weisungen ihres Chefs, Generalmusikdirektor Mihkel Kütson, aufmerksam folgen. Ein wenig Schwermut tropft aus dem Theremin, bei allem Zauber.

Mit Jean Sibelius‘ Zweiter Sinfonie stößt der GMD den finnischen Abend auf in Richtung Breitwandformat. Sibelius‘ dreiviertelstündiger Blockbuster verlangt jede Menge Blech, gerade für die fulminante Schluss-Apotheose, das Holz ist voll besetzt, Streicher in Menge vonnöten. Die Niederrheinischen Sinfoniker fühlen sich hörbar wohl in dieser auch für sie ungewohnten Tutti-Besetzung, auch wenn der große Bogen der Musik sich ab und an in Kleinteiligem verliert. Kütson jedenfalls pflegt die ausladende Geste, ist am Ende sichtbar erschöpft. So lieben ihn seine Fans, die auch im von Abstandsregeln ausgedünnten Parkett nach Kräften applaudieren.