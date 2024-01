Wettbewerb in Mönchengladbach 130 junge Musiker treten bei „Jugend musiziert“ an

Erstmalig findet der Regionalwettbewerb kompakt an einem Tag statt, im Haus Erholung und dem Carl-Orff-Saal der Musikschule. Am Sonntag zwischen 9 und 19 Uhr treten 130 junge Musiker aus Mönchengladbach und Viersen in 88 Wertungen an. Das sind weniger als in der Vergangenheit, was laut Vörding noch mit dem „Corona-Knick“ zusammenhängt. Das Mittelfeld fehle aus den Corona-Jahren. Die meisten Anmeldungen gebe in den jüngsten Altersstufen. „Daran sieht man, dass neue Teilnehmer von unten nachwachsen“, so Vörding.