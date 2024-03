Lesung in der Buchhandlung Degenhardt Goga gibt Kostproben aus dem neuen Wechsler-Krimi

„Das ist der richtige Schauplatz für ein Verbrechen“, wusste Susanne Goga, als sie eine schaurige Legende las, die sich um die „Blanke Helle“ in Berlin rankt. An dem Pfuhl in einer Berliner Grünanlage befand sich in Vorzeiten das Heiligtum einer Göttin, die Menschen in Ruhe ließ, solange man ihr Opfer brachte, später soll dort ein widerspenstiger Mönch vom Wasser verschlungen worden sein. Jetzt stellte die Mönchengladbacher Autorin vor 80 Gästen ihr neues Buch „Der Teufel von Tempelhof“ in der Buchhandlung Degenhardt vor.