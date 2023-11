Konzert in Mönchengladbach Berühmter Knabenchor aus Cambridge singt in Rheydt

In der Reihe „Chöre der Welt in Mönchengladbach“ des Initiativkreises Mönchengladbach führt der Chor eine erfolgreiche Tradition fort. Die Wiener Sängerknaben waren ebenso zu Gast wie der Chor des Vatikans und die Regensburger Domspatzen. Noch gibt es Karten für den Auftritt des Choir of King’s College in der Marienkirche am 15. Dezember in Rheydt. Tickets und Infos sind unter www.ik-mg.de erhältlich.