Neue Ausstellung im Café Bisquit : Dynamische Bildwelten

Mönchengladbach Künstlerin Marlene Dammers stellt Bilder aus den vergangenen Jahren aus. Bei ihren farbintensiven Kompositionen spielt Musik eine große Rolle.

Lange hat Marlene Dammers auf diese Ausstellung gewartet. Mehrmals musste sie verschoben werden. Doch nun ist es soweit. Seit dem vergangenen Sonntag zeigt die Malerin aus Mönchengladbach ein gutes Dutzend ihrer Acrylbilder aus den vergangenen Jahren im Café Bisquit. „Die Ausstellung ist eine Mischung aus all dem, was ich seit Jahren mache“, sagt Marlene Dammers.

Titel wie „Akt, blau“, „Stillleben, orange“, „Liegender vor Akt“, „Am Strand“ oder „Wespe“ sind, so erklärt Dammers, lediglich Arbeitstitel und dienen nicht dazu, dem Betrachter eine Blickrichtung vorzugeben. Was man letztlich erkennt, bleibt offen. „Das sollte dem Betrachter überlassen bleiben“, stellt die Malerin fest.

Und der sollte sich Zeit lassen, die Bilder wiederholt betrachten. Denn erst langsam schält sich das Motiv heraus. Da liegt eine voluminöse Figur in einer fiktiven Landschaft, wird eins mit ihr, allein dadurch, dass sie ihre Farben trägt. Eine andere sitzt in einem nicht näher definierten Raum. Über ihren Knien entdeckt man eine weitere Gestalt, die wie in einen Kokon gehüllt wirkt. Eine moderne Pietà? Das Bild gibt Rätsel auf. Dann ist da eine kryptische Waldlandschaft – mehr durch die Farben angedeutet als durch konkrete Hinweise. Marlene Dammers’ Acrylbilder sind in Schichten angelegt, das rein Malerische verbindet sich mit zeichenhaften Strukturen. Eine große Dynamik ist den Bildwelten anzusehen.