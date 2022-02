Mönchengladbach Das Drama von Samuel Beckett feiert am 5. Februar Premiere. Theaterregisseur Matthias Gehrt hat es als Farce auf den ersten Lockdown inszeniert.

Isolation, Klaustrophobie, Endzeitstimmung – davon handelt das Theaterstück der Stunde, Samuel Becketts „Endspiel“: Nach einer großen Katastrophe naht das Ende der Menschheit, „draußen lauter der Tod“, heißt es. Auf engem Raum zusammengepfercht kümmert sich Clov um den blinden, im Rollstuhl sitzenden Hamm . Er tyrannisiert seinen „Diener“ mit absurden Spielchen, beide hassen sich abgrundtief. Hamms Eltern, beiden leben beinamputiert in zwei Mülltonnen, machen das Ganze nicht besser.

Das zeitlose Stück, geschrieben in den 50ern, beschreibt Theaterregisseur Matthias Gehrt im aktuellen Kontext als eine „Farce auf den Lockdown“. Der blinde und gelähmte Hamm sei eine Zuspitzung eines Menschen, der seiner Sinne beraubt wurde und die Zeit bis zum Ende totschlagen muss — aktueller könnte es also nicht sein. „Im November 2020 feierte das Stück in Krefeld Premiere, einen Tag danach stand der achtmonatige Lockdown an“, erinnert sich Gehrt.