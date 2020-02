Kultur in Mönchengladbach : Marcus Schinkel im La Tienda

Mönchengladbach Jazzabend in uriger Atmosphäre: Schlagzeuger André Spajic und Weingeschäft La Tienda laden zu einer Premiere ein.

Das Weingeschäft La Tienda an der Urftstraße 99 lädt zusammen mit dem Gladbacher Schlagzeuger André Spajic zum ersten Mal zu einem Jazzabend in uriger Atmosphäre mit Tapas-Begleitung ein. Zur Premiere kommt das Marcus-Schinkel-Trio. Schinkel ist ein renommierter Pianist und Bandleader aus Bonn. Bei dem ersten Abend des neuen Formats handelt es sich um ein moderiertes Jazzkonzert über die Etappen der Jazzgeschichte — chronologisch angefangen von Bach, der durch seine Akkordfolgen den späteren Weg für den Jazz ebnete, über die Stile New Orleans, Blues, Swing, West Coast, Bebop, Latin und Jazz Rock. Es werden Kompositionen von Ellington, Brubeck, Peterson, Zawinul, und Hancock dargeboten. Die Mitstreiter der Formation sind der Kölner Stefan Rey am Kontrabass und Organisator André Spajic am Schlagzeug. Beginn: Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr.