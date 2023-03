Lesung in Mönchengladbach Der Mikrokosmos einer türkischen Familie am Niederrhein

Da wird Deutschland das Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann und das Herz Güçyeters Mutter mit einem Taubennest verglichen. Dinçer Güçyeter ist auf Einladung des Fördervereins „Lust am Lesen e.V.“ in der Stadtteilbibliothek Rheydt zu Gast. Seine vorgetragenen Passagen aus dem Roman wechselt er mit unterhaltsamen Anekdoten aus seinem Leben ab. Der 1979 in Nettetal geborene Güçyeter ist gelernter Werkzeugmacher, arbeitet stundenweise als Gabelstaplerfahrer, gründete 2011 den Elif-Buch-Verlag mit Sitz in Nettetal und leitet ein Amateurtheater in Essen. Seit 2012 veröffentlicht er seine eigenen Bücher.