Kunstprojekt in Rheydt : Neuland aus gewebten Stoffen und Geschichten

Auf Einladung der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft hatten viele Menschen an diesem Kunstprojekt sowie an den begleitenden kreativen Angeboten mitgewebt und -gewirkt. Zur Finissage maß der Teppich, der im Leerstand Hauptstraße 12 seinen Anfang genommen hatte, 35 Meter. Mit der beachtlichen Länge ist ein stolzes Gewicht verbunden. Dennoch verlief die Entlassung aus dem Innenraum problemlos leicht - vermutlich, weil Vorständin Ruth Gilberger und Projektmanagerin Teresa Grünhage von der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft sowie deren Helfer beflügelt waren von der positiven Resonanz auf das Kunstprojekt zum Mitgestalten. „Die Idee hat Menschen interkulturell und interaktiv miteinander verbunden“, schwärmte Gilberger.

Das Angebot, am ungewöhnlichen Instrumentarium der Künstler Wolfgang Stamm und Axel Schweppe rhythmisch zu experimentieren, wurde gut angenommen. „Viele freuten sich über die Möglichkeit, sich ausprobieren zu können“, sagte Grünhage über die Erwachsenen und Kinder, die sich künstlerisch gestaltend und musizierend eingebracht hatten. Zehn Künstler realisierten acht kreative Aktionen. Dazu zählte das El-Luco-Projekt, das im Umfeld alltägliche Szenen über ein Maskenspiel performte. Die Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr verwandelte mit Kindern Styroporplatten in bemalte Objekte. Die Bremerin Angelika Sinn forderte Besucher auf, Dinge literarisch zum Klingen zu bringen. Die so entstandenen Texte wurden ausgestellt. „Es ist hier viel passiert in der Zeit“, sagte Sinn beeindruckt