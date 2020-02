Tipps und Termine : Kultur für Kurzentschlossene

Absurditäten gesprochen und gesungen: Axel Pätz ist mit seinem Programm „Das Niveau singt“ im TiG. Foto: Axel Pätz

Mönchengladbach Kunst in der Galerie oder im Bunker, Schauspiel und Kabarett, Musicalmelodien und Orgelmusik - ein volles Kulturwochenende steht bevor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

EA 71 Am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, wird die Ausstellung von Karl Josef Weiß-Striebe eröffnet. Weiß-Striebes Bilder sind eine Reaktion auf die Bilderflut unserer Zeit. Die Ausstellung ist auch am Samstag, 8. Februar, und am Sonntag, 9. Februar, jeweils von 12 bis 16 Uhr zu sehen.

Bunker Güdderath Am Samstag um 19 Uhr findet eine außergewöhnliche Führung durch die 15 Räume des Bunkers statt. Die Künstler Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein zeigen ihre Werke. Außerdem wird die Sinfonische Dichtung „Aleppe“ von Bernhard Petz aufgeführt. Karten zu 20 Euro unter Telefon 0152 5637992.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte EA 71 Eickener Straße 71 Bunker Güdderath Güdderath 29 City Kirche Kirchplatz 14 Theater Mönchengladbach Odenkirchener Straße 78 BIS Zentrum für offene Kulturarbeit e.V. Bismarckstraße 97-99 Kaiser-Friedrich-Halle Hohenzollernstraße 15 Implec GmbH Dauner Straße 6, Rheydt Evangelische Kirchengemeinde Wickrathberg Berger Dorfstraße 55 Theater im Gründungshaus (TiG) Eickener Straße 88

City Kirche Am Donnerstag, 6. Februar, 18.30 Uhr, stellt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf das Zölibat auf den Prüfstand. Er erklärt, wie es zum Zölibat kam und welche Gründe es heute dagegen gibt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Katholischen Forum und dem Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath statt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Vier ernste Gesänge von Johannes Brahms trägt die Sopranistin Dorothee Wohlgemuth begleitet von Pianist Thomas Blomenkamp in der „Musik zur Marktzeit“ am Samstag, 8. Februar, 12 Uhr, vor.

TIG Theater im Gründungshaus Am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, versucht sich der Kabarettist Matthias Egersdörfer an einem „Ding der Unmöglichkeit“ – so nennt er sein neues Programm. Tickets ab 21,90 Euro unter dein-tig.de oder unter Telefon 02161 18585. Am Samstag, 8. Februar, ist Axel Pätz den Absurditäten des täglichen Lebens auf der Spur. Er trägt sie nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen vor. Folglich heißt sein Programm „Das Niveau singt“. Tickets ab 27,40 Euro unter dein-tig.de oder unter Telefon 02161 18585280.

BIS-Zentrum Am Freitag, 20 Uhr, singt Peter Vollmer Lieder von Hannes Wader. Begleitet wird er von dem Gitarristen Roger Barrach. Die Karten kosten 15 Euro und sind unter www.die-spindel.de zu erhalten oder unter 02161 14700. Am Samstag, 20 Uhr singt der Hamburger Eckart Breitschuh Chansons von Jacques Brel in einer neuen deutschen Übersetzung. Begleitet wird er von Greg Baker am Flügel. Tickets ab zehn Euro gibt es unter www.bis-zentrum.info oder unter Telefon 02161 181300. Am Sonntag, 18 Uhr, liest Thomas Christen die Erzählung „Die Privilegierten“ über Viktor Runge, einen liebenswerten Mittdreißiger, der nach einem Unfall in einen Albtraum gerät. Karten ab zehn Euro unter www.bis-zentrum.de oder 02161 181300.

Kaiser-Friedrich-Halle Am Samstag um 20 Uhr beginnt die „Die Nacht der Musicals“. Bekannte Songs aus Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Cats“, „Frozen“, „Mamma Mia“ und „Falco“ stehen ebenso auf dem Programm wie Stücke aus aktuellen Musicals. Tickets ab 45,90 Euro unter reservix.de und telefonisch unter 02161 10094.

Theater Mönchengladbach Premiere auf der Großen Bühne am Sonntag um 18 Uhr hat das Schauspiel „Elling“. Das Stück wird nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjørnsen mit den Schauspielern Bruno Winzen, Adrian Linke, Jannike Schubert und Ronny Tomiska inszeniert. Die Protagonisten Elling und Kjell Bjarne teilen sich nach dem Aufenthalt in einer Klink eine betreute Wohnung. Ihr Leben ist nicht einfach. Infos unter Telefon 02166 6151100 oder www.theater-kr-mg.de.

Evangelische Kirchengemeinde Wickrathberg Am Sonntag um 17 Uhr spielt der Wuppertaler Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Enk Werke von Händel, Bach, Böhm, Bruhns, Walther und Buxtehude. Der Eintritt ist frei. Infos unter Telefon 02166 855506.