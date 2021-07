Veranstaltungstipps aus Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Popsänger Johannes Oerding tritt am Donnerstag mit seiner „Lagerfeuer Acoustics 2021“-Tour beim Strandkorb-Open-Air im Hockeypark auf. Foto: dpa/Christian Charisius

Mönchengladbach Hochkarätige Künstler im Sparkassenpark und vielfältige Ausstellungen: Die Kultur in Mönchengladbach hat viel zu bieten in den kommenden Tagen. Ein Überblick.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die kleinste Galerie der Stadt Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis stellen ihren „best of instawalk polaroids“ aus. Die Fotos aus der „Miniatur-Perspektive“ auf Mönchengladbach sind an sieben Tagen in der Woche im Kunstfenster Rheydt an der Fassade des Hauses Hauptstraße 125 zu betrachten.

Kopfkino in der Citykirche Die interaktive Ausstellung von Meike Hahnraths zeigt Porträts und bietet Hörstücke an. Sie fordert den Betrachter auf, die Fotografierten den Hörstücken zuzuordnen. Die Citykirche ist dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Museum Abteiberg Abteistraße 27 Museum Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Strandkorb-Open-Air im Sparkassenpark, Am Hockeypark 1 Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15 ArtCasino, Waldhausener Str. 2-6 Timeshare-Galerie, An der Stadtmauer 6 Evangelische Hauptkirche, Hauptstraße 90 Kunstfenster Rheydt, Hauptstraße 125 Kletterkirche, Nicodemstraße 36 Park von Schloss Wickrath, Schloss Wickrath 17 Citykirche, Kirchplatz 14 BIS-Zentrum Bismarckstraße, Bismarckstraße 97 - 99 Übersehene Räume, Bahnhofsvorplatz in Rheydt

Jazz-Session im BIS Nach langer Pause ist es wieder soweit: im Garten des BIS-Zentrums findet am Donnerstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, die erste offene Jazzsession mit Matthias Strucken und seiner Band als Sessionopener statt. Wie immer können dann auch Jazzbegeisterten mit einsteigen. Anmeldungen möglich unter jazzclub-mg@online.de.

Kunst in der Kletterkirche „Momente“ heißt die Ausstellung von Schwarz-Weißfotografien des Mönchengladbacher Künstlerduos „Link&Kress“. Bis Oktober sind 37 Fotografien und eine eigens für den Ort konzipierte Arbeit im Großformat zu entdecken. Die Kletterkirche ist dienstags bis freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Trompete und Orgel in der Evangelischen Hauptkirche Der Trompeter Jonathan de Weerd, Solotrompeter der Niederrheinischen Sinfoniker, und der noch amtierende Kirchenmusikdirektor Udo Witt tun sich zusammen und spielen am Donnerstag, 22.Juli., 19.30 Uhr, im Rahmen des Rheydter Musiksommers Werke aus Barock, Klassik und Romantik in der Evangelischen Hauptkirche. Die Tickets kosten 10 Euro. Zu erhalten unter 02166 670080.

Kunst statt einarmiger Banditen Im ArtCasino, der ehemaligen Spielhalle, zeigen sechs junge Künstler, Franziska Blankmann, Pawel Klatt, Moritz Paulus, Marina Rossini, Anna-Katharina Spelten und Jana Zaitz ihre Arbeiten. Geöffnet ist das ArtCasino samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr

Musik umsonst und draußen Am Sonntag, 25. Juli, 11 Uhr spielen Rob Collins, Paddy Boy und Helmut Krumminga im Rahmen des NEW-Musiksommers kostenfrei in der Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle. Sie spielen die großen Hits von Bob Dylan, Johnny Cash, Bruce Springsteen, The Police, The Rolling Stones, Eric Clapton, Tom Petty & The Heartbreakers, Bob Marley, The Beatles, Jimi Hendrix, und noch viel mehr.

Handlettering Im Rahmen der „ApéroArt“-Veranstaltungen des Museums Schloss Rheydt lädt Nicola Grosch am Donnerstag, 22. Juli, 19 Uhr, zu einem Workshop ein, bei dem aus Kalligrafie und Zeichnung besondere Botschaften entstehen. Die Kosten betragen 20 Euro, Material und ein Getränk sind im Preis inbegriffen. Anmeldung unter 02166 928900 oder per E-Mail: info@schlossrheydt.de.

Übersehene Räume zwischen verlorenen Orten Amelie Herm und Elke Kamper vom „RaumOrt.Kollektiv“ laden am Samstag, 24. Juli., von 13 bis 17 Uhr auf dem Rheydter Bahnhofsvorplatz zu einem künstlerischen Austausch ein. Verlorene Räume werden gezeichnet, fotografiert und erzählt. Die Ergebnisse werden gesammelt und eine Woche später öffentlich gezeigt.

Museum Abteiberg Im Beuys-Jahr widmet das Museum dem Ausnahmekünstler eine Ausstellung mit dem Titel „Institutionskritik: Das Museum als Ort der permanenten Konferenz“. Die Sammlung und das Archiv Andersch versammelt Vielfältiges zum Thema Fluxus und Beuys.Das Museum ist an Wochentagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Stasi-Ausstellung und Wunderkammer Die Sonderausstellung im Museum Schloss Rheydt beleuchtet die Verbindung zwischen der Stasi und Mönchengladbach. Die Wunderkammer zeigt Schätze aus den letzten Jahrhunderten. Geöffnet an Werktagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Neue Malerei in der Timeshare-Galerie „Drei&Markus Lüttgen“ Felix Schramm und Tristan Wilczek zeigen ihre Werke. Zu sehen am Freitag, 12 bis 18 Uhr, und Samstag, 12 bis 16 Uhr.

Oerding, Kebekus und Booster vor den Strandkörben Am Donnerstag, 22. Juli, steht ab 19.45 Uhr Johannes Oerding beim Strandkorb-Open-Air mit den „Lagerfeuer Acoustics 2021“ auf der Bühne. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Vorprogramm beginnt um 19 Uhr. Caroline Kebekus kommt mit ihrem Programm „Pussy Nation“ am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, in den Sparkassenpark. Booster betritt am Sonntag, 25. Juli, 19 Uhr, zu einem Heimspiel die Bühne.