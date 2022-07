Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Ralf Benschu (l.) und Jens Goldhardt machen schon seit über 20 Jahren zusammen Musik. Beim Rheydter Musiksommer präsentieren sie eine Mischuns aus Jazz und Kirchenmusik. Foto: Ingo Hanke

Mönchengladbach Am Abteiberg wird wieder gejazzt, der literarische Sommer beginnt und in der Citykirche gibt es Kunst aus Kaffee-Filterpapier. Hier ein Überblick für die kommenden Tage.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Jazz am Abteiberg Die Reihe geht am Donnerstag, 7. Juli, 20 Uhr, im Haus Erholung, Johann-Peter-Bölling-Platz, mit einem Konzert der Marvin Frey Group zu Ende. Fünf Musiker, Marvin Frey, Trompete, Philipp Schittek, Posaune, Jerry Lu, Piano, Andreas Pientka, Bass, und Alexander Parzhuber, Schlagzeug, spielen modernen Jazz. Tickets können unter der E-Mail-Adresse jazzclub-mg@online.de reserviert werden.

Der Literarische Sommer beginnt Am Freitag, 8. Juli, 19.30 Uhr, in der Bibliothek Rheydt, Am Neumarkt 8, geht es mit einer Lesung des flämischen Bestsellerautors Stefan Hertmans los. Er stellt seinen aktuellen Roman „Der Aufgang“ vor, in dem er die wechselvolle Geschichte einer alten Villa in Gent erzählt. Die Tickets kann man online unter www.eventim-light.com buchen.



Die MG_Artfriends gehen auf Tour Die Artfriends sind eine Gruppe junger Erwachsener, die dem Museumsverein Mönchengladbach angeschlossen sind. Ihre Sprecherin, Julia Kasten, leitet am Samstag, 9. Juli, eine Radtour entlang der Mönchengladbacher Textilroute. Die Strecke führt über verschiedene Textilstandorte der Industrieareale und Arbeitersiedlungen bis hin zu ehemaligen Textilfabriken und Denkmälern der Gladbacher Textilindustrie. Die Radtour startet am Samstag, 9. Juli, 14 Uhr, an der Radstation am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Rheydter Musiksommer Die Reihe geht mit einem „ungewöhnlichen Duo“ weiter. Und das an einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Ort. Am Donnerstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, gibt es nicht in der Hauptkirche, sondern in der Evangelischen Kirche in Wickrathberg, Berger Dorfstraße 55, das Programm „Orgelsax“. Dabei trifft Kirchenmusik auf Jazzmusik. Der Saxophonist Ralf Benschu und der Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt musizieren schon seit 1996 zusammen. In Wickrathberg spielen sie Werke von Bach, Mozart, Stücke des Irish Folk oder der Klezmermusik. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse ab 18.45 Uhr.



„Theatre, bitch!“ heißt es am Donnerstag, 7. Juli, 20.15 Uhr, im BIS-Zentrum, Bismarckstraße 97-99. Das Theaterensemble mit Kristina Bestvater, Meike Löffler, Ulriche Schmidt und Leone Schulz-Rogge gibt mit „Mädchen wie die“ von Evan Placey sein Bühnendebut. In dem Stück für Jugendliche ab 13 Jahren geht es um Rollenklischees, Gruppenzwang, Freundschaft und Feigheit. Die Inszenierung ist von Clara Hartkopf. Tickets sind online unter www.bis-zentrum.de erhältlich.



Apéro Art im Schloss Rheydt Am Donnerstag, 7. Juli, 19 bis 21 Uhr, bietet Martina Noetzel im Rahmen der Apéro-Art den Workshop „Klassische Motive in Aquarell und Acryl“ an. Im Kursraum von Schloss Rheydt auf der Schlossstraße 508 lernen die Teilnehmer, wie Blumen, Bäume, Landschaften oder Stillleben in ein Bild auf Papier umgesetzt werden können. Die Kosten für den Workshop inclusive eines Getränks betragen 20 Euro. Anmeldungen unter 02122 0289015.



Ausstellung im Nassauer Stall „Berührungen“ lautet der Titel einer Ausstellung im Nassauer Stall von Schloss Wickrath, Hochstadenstraße, die am Samstag, 9. Juli, 13 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 10. Juli, 11 bis 18 Uhr, gezeigt wird. Vier Frauen aus Düsseldorf und Solingen, Inge Appelgren, Fia Biba, Kristina Eckel und Heike Ponge, präsentieren ihre Bilder, die abstrakt, gegenständlich, modern, dreidimensional sind.



Objekte aus Kaffee-Filterpapieren in der Citykirche Eine Benefiz-Ausstellung zugunsten der „Flut-Hilfe-Ahrtal“ gibt es ab Freitag, 8. Juli, 15 Uhr, in der Citykirche, Kirchplatz 14, zu sehen. Die aus Viersen stammende Künstlerin Petra Kanke verarbeitet bereits verwendete Filterpapiere, um ungewöhnliche Installationen und Objekte zu entwickeln. Parallel zu Ausstellung findet ein musikalisches Begleitprogramm statt: Am Freitag, 8. Juli, 16 Uhr, ertönt unter der Leitung von Wilhelm Junker Alphornmusik. Am Samstag, 9. Juli, 12 Uhr, spielt das Viersener Gitarrentrio mit Ottmar Nagel, Walter Frasch und Herbert Hähnel. Die Ausstellung in der Citykirche ist bis zum 24. Juli dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.