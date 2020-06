Termine in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Das Theater zeigt am Freitag eine Videoproduktion zu Anne Frank, aufgenommen im Bunker Güdderath. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Theater, Konzerte, Ausstellungen – live und im Netz. Die Kulturszene in Mönchengladbach hat trotz Corona-Maßnahmen auch vor den Ferien viel zu bieten. Interessierte können sich zum Beispiel auf ein Solo-Musical, die Niederrheinischen Sinfoniker und Kunstausstellungen freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Ein-Frau-Musical „Heute Abend: Lola Blau“ steht am Samstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan des Theaters Mönchengladbach. Die Sopranistin Gabriela Kuhn und der Pianist Karsten Seefing bestreiten das Musical, das sich mit dem Schicksal einer jüdischen Künstlerin unter der Diktatur der Nationalsozialisten befasst. Tickets ab 22 Euro unter www.reservix.de.

Zum Geburtstag von Anne Frank Am Freitag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr, zeigt das Theater an der Odenkirchener Straße „Das Tagebuch der Anne Frank“. Eine Sängerin und eine Schauspielerin treffen sich anlässlich des 91. Geburtstags von Anne Frank zu einer literarisch-musikalischen Begegnung. Das Stück wurde im Kulturbunker Güdderath produziert. Der Film wird im Theater und gleichzeitig als Videostream für 14 Tage auf der Internetseite des Theaters gezeigt. Tickets für die Präsentation im Theater gibt es ab 13,50 Euro unter reservix.de. Im Anschluss an die Filmvorführung im Theater findet ein Publikumsgespräch statt.

„Der Fall d’Arc“ Ein rein digitales Angebot des Theaters ist die vierte Folge von Philipp Sommers Podcast „Der Fall d’Arc“. Sie wird am Samstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Homepage des Theaters zu hören sein.

Niederrheinische Sinfoniker Am Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr, hoffen die Niederrheinischen Sinfoniker auf gutes Wetter und geben ein Promenadenkonzert im Theaterpark in Rheydt. Auf dem Programm stehen Stücke von Mozart, Händel, Bach und Haydn. Tickets ab 22 Euro unter www.reservix.de.

Galerie Löhrl Fotografien von Dieter Nuhr sowie Arbeiten von Künstlern der Galerie in der „Inhouse Messe“ sind in den Räumen auf der Kaiserstraße 58/60/67 und 69 zu sehen. Geöffnet Samstag von 10 bis 14 Uhr

Projektraumkunst EA 71 Die c/o-Künstlerin Menia zeigt neue und alte Arbeiten im EA 71. Geöffnet am Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr.

Andrea Bowers Die Ausstellung der US-Amerikanerin im Museum Abteiberg unter dem Titel „Grief and Hope“ läuft bis 25. Oktober und ist sowohl analog wie digital auf der Internetseite des Museums zu sehen.

Schloss Rheydt Auch Ausstellungen des Museums Schloss Rheydt sind analog wie digital zu besuchen. Grafische Arbeiten „Von Dürer bis Rilke“ sind nur im Netz zu sehen.

„Augenblicke remote“ Die Künstlerin Ulrike Michels hat Teile der Serie „Augenblicke“, die sie im November 2016 im Eickener Café Traumfabrik ausgestellt hatte, sowie neuere Werke für die virtuelle Ausstellung „Augenblicke remote“ überarbeitet. Die Malerei-Serie zeigt sinnliche Portraits mit Fokus auf dem fesselnden Blick der Augen, dem Spiegel der Seele.

Fensterkonzert Am Sonntag, 14. Juni, ab 18 Uhr lehnt sich Opernsängerin Stefanie Kunschke aus dem Fenster und singt auf den Schillerplatz hinaus. Die Corona-Konzerte sind auf Facebook abrufbar. Bis Ende Juni will die Sängerin die Reihe fortführen.

Bunker Güdderath Unter Corona-Bedingungen können sich Besucher in den Bunker begeben und unter der Leitung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein Kunst in einem ungewöhnlichen Ambiente erleben. Am Donnerstag, 11. Juni, 16 Uhr, am Samstag, 13.Juni, 18 Uhr und am Sonntag, 14. Juni 16 Uhr, finden Führungen statt. Karten zu 15 Euro gibt es online und nur nach Voranmeldung unter www.bunkerfuehrungen.de oder telefonisch unter 02166 912485.

Geigenmusik Am Sonntag, 14. Juni, 19.30 Uhr, kommt der Violinist Francis Norman für 30 Minuten per Livestream in die Wohnzimmer.