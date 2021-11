Kultur für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Das Eternum Saxophonquartett tritt am Freitag im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach auf. Foto: IRA WEINRAUCH

Mönchengladbach Der November steckt voller Musik. Aber auch Kunst, Comedy und Theater stehen auf dem Programm. Ein Überblick für die kommenden Tage.

Theater Mönchengladbach

Am Donnerstag, 4. November, 19.30 Uhr, wird das Ballett „Während wir warten“ aufgeführt. „Don Pasquale“ steht am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr auf dem Spielplan. Am Samstag, 6. November, 19.30 Uhr, heißt es auf der großen Bühne: „The show must go on“. Am Sonntag, 7. November, 11 Uhr sowie 12.30 Uhr erwartet KiKo die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren und führt sie durch das Orchestermärchen „Peterchens Mondfahrt“. Am Sonntagabend, 7. November, 19.30 Uhr, ist „Carmen“ zu sehen. Tickets gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151100.

Theater im BIS-Zentrum

Am Samstag, 6. November, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 7. November, 19 Uhr, zeigt die Theatertruppe Orange Planet Theatre Noel Cowards Stück „Blithe Spirit“ in englischer Sprache. Der Eintritt kostet 14,50 Euro. Karten unter www.bis-zentrum.de.

Klaus Schmitt

In der Citykirche ist die Ausstellung „Säule+Wand“ zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 26. November dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Link&Kress

Im EA 71 ist bis zum 14. November die Ausstellung „Unplugged“ zu sehen. Sie ist samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Künstler zeichnen Europa

Am Sonntag, 7. November, 14 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Felix Heinrichs in der Stadtbibliothek Rheydt die Ausstellung „Zeichnen für Europa“. Die Ausstellung ist bis zum 28. November dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Kunsthaus Dreho

Am Samstag, 6. November, 15 bis 19 Uhr und Sonntag, 7. November, 11 bis 17 Uhr, stellen Gabriela Drees-Holz, Wolfgang Hamacher, Waltraud Knops und Reinhold Tigges aus, Daniel Michels singt eigene Kompositionen. Der 3D-Straßenmaler Gregor Wosik malt vor dem Kunsthaus.

Kunstraumno.10

„Nichts hat Bestand“ heißt die Ausstellung mit ungewöhnlichen Fotoarbeiten von Uwe Piper, die bis zum 7. November freitags von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 Uhr bis 16.30 Uhr zu sehen ist.

Museum Abteiberg

Am Sonntag, 7. November, 11 bis 18 ist das Museum kostenfrei zu besuchen. Ab 11.30 Uhr finden stündlich Führungen statt, die Malklasse bietet Workshops an. Anmeldungen unter service.museum-abteiberg.de.

Bunker Güdderath

Zdzislaw Worozanska-Sacher und Bernhard Petz führen am Samstag, 6. November, 16 Uhr, und am Sonntag, 7. November, 16 Uhr, durch den Bunker. Tickets zu 15 Euro sind buchbar unter www.eventbrite.de/e/bunkerfuhrung-spezial-tickets-155971265253.

Mitmachprojekt mit der Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr

Am Samstag, 6. November, 10 bis 15 Uhr, bietet die Künstlerin im Quartiersbüro einen Workshop an. Hier werden farbige Kugeln gestaltet, die ab Mitte November entlang der Hindenburgstraße aufgehängt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kunsthandwerkermarkt im Nassauer Stall

Am Samstag, 6. November und Sonntag, 7. November, jeweils 11 bis 18 Uhr, zeigen Kunsthandwerker ihre Produkte.

Benefiz-Verkauf

Der Vorverkauf hochwertiger Secondhand-Kleidung durch den Zonta-Club findet bis zum 25. November montags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Mengehaus statt.

Programmkino

Am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr startet mit „Atomkraft forever“ eine neue Kinoreihe. Sie ist von dem Verein „Eine Erde e.V.“ initiiert und wird durch das Kulturbüro Mönchengladbach unterstützt.

Musik zur Marktzeit in der Citykirche

Am Samstag, 6. November, 12 Uhr, lädt die Citykirche mit Orgelmusik zum Thema Tod und Auferstehung zur Einkehr ein. Der Eintritt ist frei.

Orgelandacht zur Marktzeit

Auch in der Evangelischen Hauptkirche in Rheydt gibt es am Samstag, 6. November, 11.30 Uhr, eine musikalische Einkehr.

Eternum Saxophonquartett

Am Freitag, 5. November, 20 Uhr, spielen Anna-Marie Schäfer, Eva Kotar, Ajda Antolovic, Filip Orlovic im 2. Zykluskonzert in Schloss Rheydt. Tickets gibt es online unter www.theater-kr-mg.de und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151100.

Klezmer-Konzert

In der Klosterkirche Neuwerk findet am Freitag, 5. November, 19 Uhr, ein Konzert der Gruppe Freylechs statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Vokalkonzert

Am Sonntag, 7. November, 17 Uhr, gibt das Leipziger Vokalensemble „amarcord“ begleitet von Reinhold Richter an der Orgel ein Konzert in St. Helena.

Comedy im Theater im Gründungshaus

Am Donnerstag, 4. November, 20 Uhr, kommt der Musik-Comedian Dr. Pop nach Mönchengladbach. Am Freitag, 5. November, 20 Uhr, spielen Fischer&Jung die Ladies Night. Am Samstag, 6. November, 20 Uhr, kommen die Golden Girls auf die TIG-Bühne. Ulla Meinecke singt am Sonntag, 7. November, 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.dein-tig.de.

