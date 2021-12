Kultur für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Mönchengladbach Ein etwas anderes Tanzfestival, ein Siebdruck-Workshop und bunte Kunst gegen graue Dezembertage: Ein Überblick über die Kulturangebote für das Wochenende.

Am Freitag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, wird „Carmen“ gespielt. Um 20 Uhr hat „Der Fall D’Arc“ Premiere im Studio. „Wilhelm Tell“ steht am Samstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, auf der großen Bühne. Das Kindermusiktheater „Schaf“ steht am Sonntag, 5. Dezember um 11 Uhr auf dem Programm. Tickets gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151100.