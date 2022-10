Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Am Sonntag, 23. Oktober, werden ab 17 Uhr die Verse der jüdischen Lyrikerin Mascha Kaléko in der Krypta der Münsterbasilika vorgetragen und musikalisch begleitet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Vom Book-Dating über das Wunder von der Grotenburg bis Comedy: in Sachen Literatur, Kunst und Theater steht in der Stadt einiges zur Auswahl. Hier finden Sie einen Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.