Tipps für Mönchengladbach Kultur für Kurzentschlossene

Kunst in der Citykirche Am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, eröffnen die Künstler Freddie Soethout und Sybille Pattscheck in der Citykirche die Ausstellung „Ostinato“ mit Skulpturen und Gemälden. Die musikalische Begleitung übernehmen Vanessa Porter und Emil Kuyumcuyan. Die Ausstellung ist bis zum 12. Mai, dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, zu sehen.