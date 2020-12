Kultur in Mönchengladbach : Das Neujahrskonzert kommt digital daher

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfoniker stellen zu Silvester ein Video kostenfrei im Internet zur Verfügung. Zu hören gibt es auch die Stimmen von drei Sängern aus dem Opernensemble des Theaters Krefeld Mönchengladbach.

20 Minuten – so lange dauert das diesjährige Neujahrskonzert der Niederrheinischen Sinfoniker. Das ist nicht nur kürzer als gewohnt. Das Konzert findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auch in anderer Form statt. Das Theater Krefeld Mönchengladbach hat ein Konzert aufgezeichnet und stellt es am Silvestertag um 18 Uhr als Video ins Internet. Zu sehen ist es dann kostenfrei auf dem Youtube-Kanal des Theaters.