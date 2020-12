Kultur in Mönchengladbach : BIS-Zentrum macht einen digitalen Adventskalender

Mönchengladbach Das Zentrum für offene Kulturarbeit in Mönchengladbach lässt sich trotz der Corona-Pandemie und des Lockdowns nicht unterkriegen. Bei der Aktion zu Weihnachten machen viele bekannte Gesichter mit.

„Wir liegen nicht gelähmt in der Ecke. Wir sind noch da“, erklärt Regine Meininger. Die etwa eine Minute langen Filme geben ihr Recht. Mit viel Kreativität und Witz tauchen die im BIS ehrenamtlich Tätigen in ihrer Funktion im Kulturzentrum oder in ihrer Rolle in einem der Theaterstücke auf und zeigen deutlich: „Wir sind weiterhin kreativ.“

Gabriele Langen, die in „Profikiller unter sich“ die Medea gibt, isst Kekse – aber auf welch kreative Weise! Veranstaltungstechniker Wolfgang Sombert rennt in einer (technisch erzeugten) Hochgeschwindigkeit auf einer leeren Bühne hin und her, klettert auf eine Leiter, baut ein Mikrophon auf. Mehrfach wiederholt sich das, bis er innehält und Lust auf mehr macht: „Wir haben uns etwas ausgedacht. Bitte macht die Türchen auf!“ Haus- und Hof-Fotograf Udo Theuer steht hinter seiner Kamera, wie – das wird noch nicht verraten. Regisseurin Susa Weber, die, wäre Corona nicht dazwischen gekommen, seit Mai die Andrea in der Komödie „Stille Wasser“ gibt, spielt in ihrem Adventsvideo singend mit der ihr zugeteilten Zahl.