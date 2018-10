Krimitage in Mönchengladbach

Lesungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach „Der Tod im Flakon“, „Kati Küppers und der gefallene Kaplan“, „Tödliche Zimtsterne“: Die Titel klingen vielversprechend. Krimifreunde dürfen sich freuen.

Für Sonntag, 4. November, wird ab 11 Uhr zum Krimi-Kulturfrühstück mit den Autoren Regina Schleheck, Jörg Marenski und Jan Michaelis ins BIS-Kulturzentrum an der Bismarckstraße 97-99 eingeladen. Regina Schleheck liest aus ihrem Krimiband „Wer mordet schon in Köln“ die „Null Bock-Stimmung-Story“. Für Nervenkitzel sorgt Jörg Marenski mit seinem Krimi „Dolles Ding“ aus seinem Buch „Der Spieler“. Ein Musiker kehrt nachts heim von einem Gig. Dabei gerät er in eine Polizeikontrolle – zumindest glaubt er das. Und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Jan Michaelis setzt noch einen drauf mit seinen beiden scheinbar perfekten Morden mit bösem schwarzen Humor – die Tatorte liegen im BIS-Zentrum. Die Blutspur soll den Mordshunger nicht bremsen. Für das Frühstück und die spannende Unterhaltung zahlt der Gast 17,50 Euro.