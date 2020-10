Konzert in Mönchengladbach : Harfenklänge pur in Wickrathberg

Harfenklänge pur in Wickrathberg

Konzert in Mönchengladbach

Andreas Mildner spielte in der Kirche Wichrathberg. Foto: Angela van den Hoogen

Wickrathberg Andreas Mildner brachte Impressionen von „Bella Italia“ zum Niederrhein-Musikfestival mit. Der Harfenist gab sein Konzert in der stimmungsvollen Kirche in Wickrathberg.

Seit März diesen Jahres hatte Andreas Mildner – ehemaliger Soloharfenist des WDR-Sinfonieorchesters Köln und inzwischen Professor an der Musikhochschule Würzburg – bedingt durch Corona kein Konzert mehr geben können. So war es nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für den Interpreten eine große Freude, im Rahmen des Niederrhein-Musikfestivals in der stimmungsvollen Wickrathberger Kirche auftreten zu können.