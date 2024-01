75 Jahre „Johann-Strauss-Operette-Wien“ Den Geburtstag mit einem Gala-Konzert gefeiert

Da wird man als Konzertbesucherin glatt mit einem nonchalanten „Küss-die-Hände“ begrüßt – von einer Dame auf dem Podium, die von ihrem Glück beseelt zu sein scheint, endlich mal wieder auch in Mönchengladbach mit ihrem Operettentheater vorbeitouren zu dürfen. Mitgebracht hat sie ein feines Orchesterlein von 30 Mann, die Herren Geiger tragen rote Kummerbünde, das vor einem Prachtstück von Bühnenbildmalerei Platz genommen hat: Umrahmt von pittoresk gerafftem samtrotem Brokatvorhang verlustiert sich eine allegorische Badegesellschaft aus Zentauren und drallen Nymphen um ein von grünstem Wald beschatteten Quell. Der in Wien berüchtigte Kunstmaler Norbert Art-Uro hat sich dort in einem Mix aus Rokoko, Biedermeier und 50-Jahre-Idyll verwirklicht und nicht vergessen, eine ausgewachsene Raubkatze unter die Nackten zu schmuggeln. Maestro Vasilis Tsiatsianis greift zum Taktstock für die „Carmen“-Ouvertüre.