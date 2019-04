Mönchengladbach : Der Kontrabass als Soloinstrument

Mönchengladbach Boguslaw Furtok erwies sich beim fünften Sinfoniekonzert der Niederrheischen Sinfoniker als überragender Virtuose.

Auch die „alten Hasen“ unter den Konzertbesuchern dürften nicht oft in einem Sinfonieorchester einen Kontrabass als Soloinstrument erlebt haben. Für diese Überraschung war im fünften Sinfoniekonzert gesorgt. Es war zu bestaunen, welche technischen Probleme ein Könner auf diesem Instrument zu bewältigen vermag. Der estnische Komponist Eduard Tubin lässt in seinem Kontrabasskonzert keine Tücke aus, die nicht auch von Spielern anderer Streichinstrumente gefürchtet wird. Da sind Höhen zu erklimmen, Doppelgriffe und Flageoletts zu meistern und eine rasante Geläufigkeit an den Tag zu legen. Wie sich das alles mustergültig meistern lässt, ließ sich am Spiel von Boguslaw Furtok feststellen. Der Solobassist des Orchesters vom Hessischen Rundfunk erwies sich als überragender Virtuose.