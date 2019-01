Mönchengladbach: Das goldene Steak

Hastenraths Will erklärt die Welt. Foto: Macharski

Mönchengladbach Frooonck Ribéry hat im Urlaub ein mit Gold überzogenes Steak gegessen und damit nicht nur bei Veganer ein Skandal ausgelöst. Viele beklagen, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Schere zwischen „arm“ und „reich“ immer weiter auseinandergeht.

Ich finde, dass es ein noch viel besseres Beispiel dafür ist, dass die Schere zwischen „schlau“ und „doof“ immer weiter auseinandergeht. Vor allem der anschließende Umgang von Ribéry mit die Kritik zeigt, dass man sich mit Geld zwar viel, aber leider weder Manieren noch Intelligenz kaufen kann. Der geschmähte Franzose musste über der Shitstorm erst mal eine Nacht schlafen, für eine angemessene Antwort zu formelieren und forderte dann seine Kritiker, die ihr Leben ein Verkehrsunfall zu verdanken haben, zur Kopelation mit ihre Mütter und Ommas auf. Man möchte sich nicht ausmalen, was herausgekommen wäre, wenn er im Affekt reagiert hätte. Der Fairness halber sollte allerdings auch erwähnt werden, dass mit dem Steak-Verzehr im Angesicht der Armut auf der Welt keine wertvollen Goldreserven vernichtet wurden. Da Gold ein Edelmetall ist, das vom Körper nicht aufgenommen werden kann, kommt es mit leichter Verzögerung wieder unverändert zum Vorschein und kann anschließend als Wertanlage mit ein Löffel aus der Kloschüssel gefischt werden – volkswirtschaftlich spricht man dabei von „Wertschöpfung“. Deshalb hält sich die vereinsinterne Strafe auch im Rahmen: Ribéry muss ein Geldbetrag zahlen, der mindestens so hoch ist, dass er sich die nächsten zwei Wochen garantiert keine goldenen Steaks leisten kann. Und vielleicht war die markante Wortwahl des leicht reizbaren Franzosen am Ende sogar hilfreich, schließlich möchte Ribéry nach seine aktive Karriere bestimmt gerne weiterbeschäftigt werden beim FC Bayern. Und gäbe es ein idealerer Kandidat als Nachfolger von Uli Hoeneß als ebenfalls ein superreicher Ex-Profi mit Hang zu Realitätsverlust und obszöne Entgleisungen?!