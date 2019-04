Mönchengladbach : Verhandeln bis zum Erbrexen

Mönchengladbach Theresa May will Verlängerung bis zum 30. Juni erreichen. In welchem Jahr sagt sie nicht.

Übermorgen verlässt Großbritannien die EU! Das war natürlich nur ein Scherz, denn wer das glaubt, der glaubt auch, dass „Gabelstapler“ eine Tätigkeit in die Gastronomie ist. Bisher dachte man ja immer, der größte politische Treppenwitz der letzten Jahrhunderte wäre die Wahl von Donald Trump zum amrikanischen Präsident gewesen, aber dann kam der Brexit, der 2016 per Referendum beschlossen wurde! Der Ausstieg wurde von die Engländer seitdem ungefähr so gut organisiert wie man das von ein Schüler kennt, der sich auf eine seit fünf Monate angekündigte Deutschklausur vorbereitet, indem der in die Nacht vorher mal kurz bei Wikipedia reinguckt und sich dann wundert, dass er eine Sechs bekommt. Im Gegensatz zu die Engländer ist bei diesem Schüler allerdings mit ein Lerneffekt zu rechnen. Die Brexit-Befürworter hingegen befinden sich seit Ewigkeiten in eine Sackgasse und fahren trotzdem immer wieder mit Vollgas geradeaus gegen die Wand. Kein Wunder, wenn Leute die Verhandlungen führen, die bei „Kopf“ oder „Zahl“ immer „Beides“ rufen. So sehr, wie einen das Thema mittlerweile nervt, müsste der Duden der Begriff „Brexist“ bald als Schimpfwort aufnehmen. Immerhin ein Vorteil hat das unwürdige Ausstiegsgewürge: Die Wissenschaft kommt endlich die Langzeitfolgen von Rinderwahnsinn auf die Spur! Bisher war man ja der Meinung, dass das schlechte Essen, das „auf die falsche Seite Auto fahren“ oder die Fatzzination für arbeitslose Prinzen durch Inselkoller verursachte Einzelfall-Aussetzer wären, aber spätestens seit das Brexit-Theater müssen wir umdenken. Die bemitleidenswerte Theresa May möchte heute beim EU-Gipfel eine Verlängerung bis zum 30. Juni erreichen. Immerhin hat sie dazugelernt, denn sie lässt bei diese Forderung bewusst das Jahr offen. Das Thema bleibt uns also wohl noch eine ganze Weile schmerzhaft erhalten, denn wenn unsere EU für die Engländer der Arsch ist, dann sind die Engländer aber die Hämorrhoiden.