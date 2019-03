Kolumne von Hastenraths Will: Es müllert in Washington

Mönchengladbach In dieser Woche befasst sich Hastenraths Will mit dem Report von Sonderermittler Robert Mueller.

Der Müller-Bericht sorgt im Moment für viel Aufsehen. Nicht das Video von Thomas Müller, wo der mit Jogi Löw abrechnet, sondern der Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller, der fast zwei Jahre lang die Russland-Verbindungen von Donald Trump untersucht hat. Inhaltlich wissen wir noch nicht allzu viel über der 600 Seiten lange Report, weil der – gerade noch rechtzeitig – von Trump eingesetzte neue Justizminister William Barr lediglich eine vierseitige Zusammenfassung davon veröffentlicht hat, wo drin steht: „Alles gut!“. Die vier Seiten entsprechen im Verhältnis zum Gesamttext ungefähr ein Tweet, sodass wir sicher sein können, dass Trump sie auch gelesen hat oder zumindest bis zum Ende zugehört hat, während sein Vize sie ihm vorgelesen hat. Obwohl es keine Anhaltspunkte für eine Verschwörung mit Russland gibt und Donald Trumps zweite Amtszeit damit so gut wie gesichert ist, äußerte sich der amrikanische Präsident ungewohnt superlativenlos zu sein bislang größter politischer Erfolg – fast so, als wäre er selbst total überrascht von das Ergebnis. Im ersten Moment wirkte Trump wie ein Elefant im Porzellanladen, der sich wundert, dass nach stundenlangem Rumtrampeln ausgerechnet diese eine teure Vase stehengeblieben ist. Seine Fans, die ihn zurzeit mit virale Autokorsos wie ein Popstar feiern, verwechseln jedoch „nicht beweisbar“ mit „nicht existent“. Denn als skandalfrei gilt man als Politiker ja schon, wenn einem nix nachgewiesen werden kann. Dass der Heiligenschein dennoch in der Schublade bleibt, scheint dadran zu liegen, dass Forrest Trump vorsichtiger geworden ist, denn schon sein Fast-Namensvetter wusste: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was als Nächstes kommt.“ Noch fehlen uns 596 Seiten und selbst der clevere Al Capone ist am Ende im Knast gelandet – wegen eine lächerliche Steuerhinterziehung. Nicht, dass irgendein Stormy den Donald doch noch aus dem Amt fegt.