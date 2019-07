Kolumne Hastenrath’s Will : Der politische Geisterfahrer

Mal wieder ist es Donald Trump gelungen, ein Gipfel die Krone aufzusetzen. Beim G20-Treffen war der Popstar unter die Präsidenten wieder mal in Topform, als er auf seine Kumpels Putin, Erdogan und Mohammed bin Salman traf.

Mit letzterem feixt er auf das offizielle Abschlussfoto sogar so ausgelassen herum, als wär er auf Klassenfahrt. Kein Wunder, dass Angela Merkel sich diesmal ganz an den Rand stellte, damit man sie später in die Geschichtsbücher notfalls vom Bild abschneiden kann. Von seine drei Brüder im Geiste bekam Trump vermutlich wertvolle Tipps, wie man sich diese lästige „Demokratie“ vom Hals hält, aber der krönende Abschluss dürfte dennoch das Treffen mit Lieblingsdiktator Kim Jong-un im Anschluss an der Gipfel gewesen sein. Das Rendezvous wurde zwar als spontane Idee verkauft, kam aber nicht überraschend, nachdem die beiden sich bereits seit Wochen gegenseitig Liebesbriefe hin- und hergeschickt hatten. Und wenn man sowieso schon wegen unwichtiger Termine in die Gegend ist, kann man sich auch auf ein Kaffee treffen und ganz nebenbei ein paar symbolträchtige Fotos schießen lassen bei die Grenzüberschreitung (bekanntlich die Kernkompetenz von Trump). Dick und Doof Hand in Hand im Niemandsland war letztlich aber nichts anderes als bloßes Schaulaufen für der Friedensnobelpreis und/oder die Wiederwahl. Der historische Gang von Süd- nach Nordkorea und zurück war zwar nur ein kleiner Schritt für Donald und Kim, aber ein noch viel kleinerer für die Menschlichkeit. Wenn man diese peinliche Polit-Show überhaupt was Positives abgewinnen möchte, dann, dass die demonstrativ zur Schau gestellte außergewöhnliche Männerfreundschaft ein starkes Zeichen gesetzt hat in Richtung der parallel stattfindenden WorldPride-Parade in New York, wo die gleichgeschlechtliche Liebe zelebriert wurde. Wenn dem wirklich so wäre, hätte der politische Geisterfahrer Trump aus Versehen sogar mal die richtige Ausfahrt genommen.