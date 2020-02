Kurzkritik 4. Sinfoniekonzert : Klangwunder mit Sinfonikern und vier Röhren

Mönchengladbach So war das vierte Sinfoniekonzert mit dem Saxofonquartett Clair-Obscur.

(ri) „Rhythm of the Americas“ heißt das Orchesterwerk des US-Saxofonisten Bob Mintzer, das beim 4. Sinfoniekonzert im Zentrum stand. Ein faszinierendes Klangwunder ist dieses 2001 komponierte Stück, das den musikalischen Kosmos eines ganzen Erdteils ausbreitet. Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria und die Niederrheinischen Sinfoniker hatten selbst viel Spaß bei der Aufführung. In deren Mittelpunkt standen an der Rampe des Theater-Konzertsaals vier Solisten, die das Saxofonquartett Clair-Obscur bilden. Sie rissen mit ihrem virtuosen, glänzend abgestimmten, hingebungsvollen Zusammenspiel das Publikum mit. Ihr Spektrum reicht vom US-Bigband-Sound über afro-karibische Rhythmen bis hin zur fetzigen Samba nach brasilianischer Art. Da stellten sich die glamourösen Bilder des brasilianischen Straßenkarnevals ein. Wermutstropfen im Klangbad der Ohren: Das Orchester behauptete seinen Part streckenweise zu forsch und machte es dem Quartett so schwer, mit seinen vier Röhren durchzudringen.