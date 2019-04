Mönchengladbach : Erst ordentlich strecken, dann wird gesungen

Mönchengladbach Der Kirchenchor St. Helena probt für seinen großen Auftritt am Ostersonntag. Kantor Reinhold Richter fordert Präzision.

Ein kurzer Schreck durchzuckt die Mitglieder des Kirchenchores St. Helena. Der nächste wichtige Auftritt steht am Ostersonntag beim Hochamt an. Und bis dahin, sagt Chorleiter Reinhold Richter, „haben wir nur noch drei Proben“. Vor allem Mozarts „Missa brevis“ in D-Dur verlangt gründliche Probenarbeit. Aber da zeigt sich, dass der Rohbau längst steht. Die Einsätze kommen sicher, die Stimmen sitzen. Aber Richter will mehr, jetzt geht es um den Feinschliff. „Es kommt nicht nur darauf an, dass ein Einsatz kommt“, sagt der Chorleiter. „Es kommt darauf an, wie er kommt“. Also werden ausgesuchte Stellen geprobt. Richter betont die fröhliche Seite des Werks, nimmt zügige Tempi und achtet auf präzise Artikulation.