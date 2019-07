Karikaturen-Ausstellung in Mönchengladbach : 99 Mal „Katastrophe“ in der Stadtbibliothek

99 Mal „Katastrophe“ in der Stadtbibliothek

Karikaturen-Ausstellung in Mönchengladbach

„99 Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Kathastrophen“ heißt die neue Ausstellung in der Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6. Im Bild (v.l.): Gert Fischer, Brigitte Behrendt und Wolfgang Funke. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach „Glänzende Aussichten“ heißt die Karikaturen-Ausstellung, die „Fairtrade Town“ in die Stadt geholt hat. Die Werke machen nachdenklich.

Es war die Frage des Abends: Darf angesichts des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels, ertrinkenden Menschen im Mittelmeer und anderen ernsten Themen, die die Weltpolitik zurzeit beschäftigen, überhaupt noch gelacht werden? Die Ausstellung „Glänzende Aussichten“, die noch bis zum 31. August in der Stadtbibliothek zu sehen ist, zeigt 99 Karikaturen von 40 Karikaturisten, die sich dieser Themen angenommen haben und sie mit einer Portion Humor und einem Augenzwinkern dem Publikum näherbringen möchten. Am Dienstagabend wurde sie eröffnet.

Und auf die Frage des Abends hatte Wolfgang Funke, Mitglied der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Mönchengladbach, eine klare Antwort: Er betonte, wie wichtig Humor gerade in ernsten Situationen sein kann. „Angesichts der mageren Ergebnisse des G-20-Gipfels und der Flüchtlingspolitik scheint der humorvolle Umgang schwierig. Aber Humor hilft Haltung zu bewahren. Legt den Finger in die Wunde.“ Funke und seine Kollegen haben es mit viel persönlichem Engagement geschafft, die Ausstellung des Entwicklungshilfswerks Misereor für zwei Monate in die Stadtbibliothek zu holen. „Wir haben die Bilder sogar selbst abgeholt“, erzählte Sabine Kolsdorf.