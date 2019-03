Mönchengladbach: Wenn Zeichnung und Sprache in Bewegung geraten

Wenn Zeichnung und Sprache in Bewegung geraten

Jürgen Gansweid in seiner Ausstellung „Bewegung von Wort, Grafik und Objekten“ im Projektraum EA71. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Künstler Jürgen Gansweid zeigt Arbeiten in einer retrospektiven Ausstellung im Projektraum EA71. Sie wird am heutigen Freitag eröffnet.

„Bewegung von Wort, Grafik und Objekten“ heißt die Ausstellung mit Arbeiten von Jürgen Gansweid, die ab dem heutigen Freitag im Projektraum EA71 zu sehen ist. Es wird seine letzte Ausstellung sein. In einer retrospektivischen Sicht zeigt Gansweid mit Blättern aus der Zeit seit 1992 ein Spektrum seiner konstruktivistischen Zeichnungen sowie eine Skulptur und Arbeiten zur Sprache. Und alles ist in Bewegung. Sogar die Sprache. Seine Frau regte ihn dazu an, mit Worten zu arbeiten. Gansweid entwickelt Anagramme und spielt damit, welche Wörter sich aus einem bestehenden Begriff bilden lassen. Er kombiniert Palindrome, Worte, die vor- und rückwärts lesbar sind, miteinander, und nicht zuletzt ist es die konkrete Poesie, der er zugewandt ist: Da wird die „Sternschnuppe“ grafisch zum geschriebenen Stern. Dabei hat Gansweid doch „einfach nur“ das Wort mehrfach untereinander gesetzt. Darauf muss man erstmal kommen. Wortspiele werden auch ganz konkret: Er kombiniert Buchstaben und Wörter mit kleinen Reiben. Oder zeigt „Meine grüne Seite“ ganz wörtlich: Ein geöffnetes (leeres) Ringbuch liegt hinter dem Glasrahmen, dessen rechte Seite – grün ist.