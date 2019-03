Ausstellung in Mönchengladbach : Die Jagd in der Kunst

Guido von Büren, Romina Westphal vom Jülicher Museum und Karlheinz Wiegmann, Museumsdirektor im Schloss Rheydt (v.r.), in der Ausstellung „Die Jagd“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In Kooperation mit dem Museum Zitadelle Jülich zeigt das Museum Schloss Rheydt zum Thema eine bemerkenswerte Ausstellung. Das Jagdmotiv ist mit vielfältigen Sinngehalten verbunden. Die Eröffnung ist am morgigen Sonntag.

Das Jagdmotiv dürfte beinahe so alt sein wie die Menschheitsgeschichte. „Wir beginnen im 15. Jahrhundert und setzten an beim burgundischen Hof, der ein Trendsetter war in der Art, wie er sich mit Tapisserien in Szene setzte“, sagt Romina Westphal zum Konzept der Ausstellung „Die Jagd – Ein Schatz an Motiven“. Die Schau breitet in großer Dichte Aspekte des Jagdmotivs in der Kunst des 15. bis 19. Jahrhunderts aus. Themen sind die herausragende Rolle der Jagd in der Hofkultur, auch zur Konstruktion fürstlicher Leitbilder, wie auch die Brechung einer hierarchischen Kunsttradition in der niederländischen Malerei des Goldenen Zeitalters. Die Ausstellung beschließt die aufgezeigte Evolution des Jagdmotivs mit Beispielen der Düsseldorfer Malerschule.

Eine solche Fülle ist nur möglich dank einer Kooperation zwischen dem Städtischen Museum Schloss Rheydt und dem Museum Jülich Zitadelle. Rheydt hat den ersten Aufschlag und eröffnet am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr. Im nächsten Jahr wird die Ausstellung angepasst an Ausstellungsbedingungen mit veränderten Akzenten in Jülich gezeigt. Es lohne sich also, beide Präsentationen zu sehen, betont Guido von Büren, der von Jülicher Seite das Konzept gemeinsam mit Romina Westphal entwarf.

Info Zur Ausstellung gibt es einen Katalog Der Katalog führt die Thematik ergänzend aus – bis hin zum Motiv des röhrenden Hirsches. Eröffnung Sonntag, 31. März, 11.30 Uhr, im Rittersaal von Schloss Rheydt. Die Ausstellung endet am 4. August.

Die Ausstellung ist die Fortsetzung bereits praktizierter Zusammenarbeit beider Häuser, die Exponate der jeweils eigenen Sammlungen um Leihgaben anderer Museen und aus privater Hand ergänzen. Unter den Prunkstücken sind auch zwei Neuerwerbungen von Schloss Rheydt, die erstmals in diesem Umfeld vorgestellt werden: Die flandrische Tapisserie „Affenjagd“ vom Ende des 16./ beginnenden 17. Jahrhunderts mit allegorischen und humoristischen Szenen sowie das Pieter van de Laer zugeschriebene Ölbild „Jagdgesellschaft“ von 1650. Aus der Rheydter Sammlung sind zudem diverse Kupferstiche, Kabinettschränke, Waffen und Gemälde zum Thema zu sehen.

Jülich ergänzt die Auswahl um weitere Kupferstiche, Objekte und Kunstgewerbe aus dem 16. sowie Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Kupferstiche dokumentieren, wie die Jagd in idealisierte Gartenlandschaften eingebunden oder mit Elementen der klassischen Antike und Heldenlegenden verwoben wurde. So ließ etwa Maximilian I. seine eigene Legende über Jagdabenteuer konstruieren. Im Kupferstich erhalten ist das Porträt des Johannes Stradanus, dessen Bildteppichmotive so populär waren, dass sie als Druckgrafiken verbreitet wurden.